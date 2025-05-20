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Легенда футбола и ведущий BBC под подозрением в Лондоне

22:45 837

Лондонская полиция может начать расследование в отношении одного из самых известных британских футболистов и ведущих BBC Гари Линекера. Оно связано с перепостом им антисемитской публикации в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ), из-за чего руководство BBC приняло решение уволить Линекера по окончании сезона.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, столичная полиция получила «большое число обращений от общественности» в связи с данной публикацией. Эти обращения сейчас «изучаются», однако на данный момент расследование официально не начато, отметили в Скотленд-Ярде. Ранее Линекер извинился за перепост и признал свою ошибку.

Гари Линекер, бывший футболист английских клубов, «Барселоны» и сборной Англии, после завершения игровой карьеры стал футбольным экспертом на BBC. Со временем он стал самым высокооплачиваемым сотрудником телеканала с доходом до £1,75 млн в год.

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