Легенда футбола и ведущий BBC под подозрением в Лондоне

Лондонская полиция может начать расследование в отношении одного из самых известных британских футболистов и ведущих BBC Гари Линекера. Оно связано с перепостом им антисемитской публикации в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ), из-за чего руководство BBC приняло решение уволить Линекера по окончании сезона.

По информации издания, столичная полиция получила «большое число обращений от общественности» в связи с данной публикацией. Эти обращения сейчас «изучаются», однако на данный момент расследование официально не начато, отметили в Скотленд-Ярде. Ранее Линекер извинился за перепост и признал свою ошибку.

Гари Линекер, бывший футболист английских клубов, «Барселоны» и сборной Англии, после завершения игровой карьеры стал футбольным экспертом на BBC. Со временем он стал самым высокооплачиваемым сотрудником телеканала с доходом до £1,75 млн в год.