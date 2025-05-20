ЕС взял на себя финансирование «Радио Свобода»

Европейский союз выделил из своего бюджета €5,5 млн на поддержку вещания «Радио Свобода» в соседних с ЕС регионах — на Кавказе и в Центральной Азии.

Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел.