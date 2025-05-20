ЕС взял на себя финансирование «Радио Свобода»

Европейский союз выделил из своего бюджета €5,5 млн на поддержку вещания «Радио Свобода» в соседних с ЕС регионах — на Кавказе и в Центральной Азии.
Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел.
«Министры договорились выделить €5,5 млн для финансирования «Радио Свобода», — сказала Каллас.
По её словам, финансирование является краткосрочным, и теперь страны ЕС должны договориться о долгосрочной поддержке.
«ЕС нацелен на то, чтобы «Радио Свобода» продолжало работу в соседних с ЕС странах, а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии», — добавила она.
Ранее в США президент Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM), курирующего «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». USAGM объявило о прекращении финансирования медиакорпорации. После этого ЕС начал изучать возможность взять на себя поддержку «Радио Свобода».