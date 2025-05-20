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В ВСУ появилась первая штурмовая мотоциклетная рота

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23:07 519

В составе 425-го отдельного штурмового полка «Скала» создана первая в Вооруженных силах Украины штурмовая мотоциклетная рота. Основная задача нового подразделения — стремительный прорыв и захват вражеских позиций.

Как сообщили в полку, бойцы провели сотни часов за рулем мотоциклов и отработали стрельбу в движении, потратив тысячи патронов.

«В результате получилась современная «кавалерия», которая способна быстро прорываться к позициям противника, проводить штурмовые операции и оперативно менять направление удара», — говорится в заявлении «Скалы».

В рамках подготовки была опубликована видео съемка учений, где штурмовики передвигаются «роем» — по двое на каждом мотоцикле: водитель и стрелок.

Отметим, что российские войска используют тактику мотоциклетных штурмов уже более года. «Милитарный» отмечает, что такая тактика постепенно развивалась и набирала массовость. Например, 14 апреля российские войска пытались провести наступление под Великой Новоселкой (Донецкая область), привлекая к операции 41 мотоцикл, но оно оказалось неудачным.

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