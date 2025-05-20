США одобряют завершение Транскаспийского газопровода

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о поддержке возможности завершения строительства Транскаспийского газопровода, который позволит транспортировать туркменский газ в Европу через Азербайджан.
Об этом он сказал в ответ на вопрос сенатора Стива Дэйнса во время выступления перед Комитетом по международным отношениям Сената США.
Сенатор поинтересовался, как Вашингтон оценивает перспективы проекта, учитывая геополитическое окружение Туркменистана — Россию, Китай и Иран.
Рубио отметил, что США положительно относятся к проекту, особенно с учетом текущих вызовов в сфере энергетической безопасности. Он добавил, что, несмотря на сокращение иностранной помощи, финансирование подобных инициатив продолжается через посольства и региональные офисы.