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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Белый дом рассказал о гастрономических вкусах Трампа

20 мая 2025, 23:34 1150

Любимым блюдом американского президента Дональда Трампа является мясной стейк. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает РИА Новости.

Кроме того, глава государства любит гамбургеры и картошку фри из сети ресторанов McDonald's, жевательные конфеты и мороженое с шоколадным соусом. Также Трамп каждый день ест ирис «в хорошем объеме», добавила Ливитт.

Ранее бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш рассказал, что Трамп впал в зависимость от сладкой газировки. При этом, по его словам, президент давно отказался от воды.

После инаугурации Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы.

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