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Politico: Перемирия в Украине не будет

20 мая 2025, 23:51 1276

Никакого перемирия в Украине не предвидится: Кремль не заинтересован в мире и по-прежнему требует капитуляции Киева. Президент США при этом не проявляет желания вводить новые санкции против России, чтобы заставить Москву прекратить огонь.

Об этом пишет редактор раздела мнений портала Politico Джейми Деттмер.

По его мнению, российская делегация в Стамбуле не случайно вспоминала войну со Швецией 1700–1721 годов, угрожая Украине затяжной изнурительной борьбой.

«Путин воображает себя новым Петром Первым — у него даже стоит бронзовая статуя царя XVIII века в кабинете министров. Он, вероятно, считает, что длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских целей в Украине. Кроме того, бесконечные переговоры ослабляют желание президента США Дональда Трампа добиваться мирного соглашения», — пишет журналист.

Деттмер отмечает, что двухчасовой телефонный разговор Трампа с Путиным не приблизил мир. Вместо того, чтобы рассердиться на российского лидера, как ожидал президент Украины Владимир Зеленский, американский президент, кажется, готов сдаться и даже отказался от своих прежних заявлений о способности завершить войну.

«[Война в Украине] была европейской ситуацией, и ей следовало таковой оставаться. Но предыдущая администрация убедила нас, что мы должны вмешаться», — пожаловался Трамп журналистам после разговора с Путиным и добавил: «Если не будет прогресса в мирных переговорах, я просто отступлю».

Обозреватель убежден: если США уйдут из переговорного процесса, это «вызовет хохот в Кремле».

«Красные линии Москвы не сдвинулись ни на йоту с момента начала полномасштабного вторжения. Россия продолжит войну при содействии администрации Трампа, которая не готова оказывать давление на Путина и вряд ли продолжит военную поддержку Украины. А почему Путин должен вести серьезные переговоры, если ему ничего не угрожает, кроме ухода Америки из конфликта?» — резюмирует журналист.

После неудачных переговоров в Стамбуле аналитики заявляли, что перемирия не будет как минимум в течение года или двух.

Телефонный разговор Трампа с Путиным оценили как еще более катастрофический. По данным инсайдеров, европейские лидеры были шокированы, что президент США не добился согласия Москвы на 30-дневное перемирие и отказался вводить новые санкции за отказ прекратить огонь.

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