Politico: Перемирия в Украине не будет

Никакого перемирия в Украине не предвидится: Кремль не заинтересован в мире и по-прежнему требует капитуляции Киева. Президент США при этом не проявляет желания вводить новые санкции против России, чтобы заставить Москву прекратить огонь.

По его мнению, российская делегация в Стамбуле не случайно вспоминала войну со Швецией 1700–1721 годов, угрожая Украине затяжной изнурительной борьбой.

«Путин воображает себя новым Петром Первым — у него даже стоит бронзовая статуя царя XVIII века в кабинете министров. Он, вероятно, считает, что длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских целей в Украине. Кроме того, бесконечные переговоры ослабляют желание президента США Дональда Трампа добиваться мирного соглашения», — пишет журналист.

Деттмер отмечает, что двухчасовой телефонный разговор Трампа с Путиным не приблизил мир. Вместо того, чтобы рассердиться на российского лидера, как ожидал президент Украины Владимир Зеленский, американский президент, кажется, готов сдаться и даже отказался от своих прежних заявлений о способности завершить войну.

«[Война в Украине] была европейской ситуацией, и ей следовало таковой оставаться. Но предыдущая администрация убедила нас, что мы должны вмешаться», — пожаловался Трамп журналистам после разговора с Путиным и добавил: «Если не будет прогресса в мирных переговорах, я просто отступлю».

Обозреватель убежден: если США уйдут из переговорного процесса, это «вызовет хохот в Кремле».

«Красные линии Москвы не сдвинулись ни на йоту с момента начала полномасштабного вторжения. Россия продолжит войну при содействии администрации Трампа, которая не готова оказывать давление на Путина и вряд ли продолжит военную поддержку Украины. А почему Путин должен вести серьезные переговоры, если ему ничего не угрожает, кроме ухода Америки из конфликта?» — резюмирует журналист.

После неудачных переговоров в Стамбуле аналитики заявляли, что перемирия не будет как минимум в течение года или двух.

Телефонный разговор Трампа с Путиным оценили как еще более катастрофический. По данным инсайдеров, европейские лидеры были шокированы, что президент США не добился согласия Москвы на 30-дневное перемирие и отказался вводить новые санкции за отказ прекратить огонь.