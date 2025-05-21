Судан заявил о прямом военном вмешательстве ОАЭ

Об этом сообщил портал Africanews со ссылкой на представителя Судана при ООН Аль-Харита Идриса.

Судан заявил, что недавние удары беспилотников по Порт-Судану были нанесены Объединенными Арабскими Эмиратами.

По его словам, атака была проведена с военной базы ОАЭ при поддержке эмиратских кораблей в Красном море. Это первое прямое обвинение Хартума в адрес государства Персидского залива в военном вмешательстве в конфликт с Силами быстрого реагирования (СБР).

Ранее Судан уже разорвал дипотношения с ОАЭ, обвинив их в вооружении и финансировании СБР, что Абу-Даби отрицает.

Порт-Судан до недавнего времени считался относительно безопасным. В начале мая город подвергся ударам дронов — атаки пришлись на аэропорт, топливные склады и военные объекты. Судан потребовал от ООН, Африканского союза и ЛАГ расследовать инцидент.

Конфликт в стране продолжается с апреля 2023 года и унес тысячи жизней. Более 13 млн человек были вынуждены покинуть дома. В последние дни армия вернула под контроль стратегические районы столицы.