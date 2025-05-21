USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1087
Подписаться на уведомления
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Новость дня
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Золотые слитки в санузле аэропорта: суд по делу таможенника-контрабандиста

Инара Рафикгызы, судебный репортер
00:23 1239

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего сотрудника таможни Афсара Мирзалиева и Сафарa Сафарова, обвиняемых в попытке ввоза в страну 41 слитка золота контрабандным путем.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Нигяр Имановой прокурор зачитал обвинительное заключение.

Согласно обвинению, Афсар Мирзалиев, воспользовавшись своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с другим обвиняемым — Сафаром Сафаровым, 22 декабря прошлого года пытался провести в Азербайджан 41 золотой слиток (общим весом 3 145 граммов и стоимостью 461 тысяча манатов), доставленный Сафаровым авиарейсом Стамбул — Баку в Международный аэропорт Гейдара Алиева. Выяснилось, что Сафар Сафаров уклонился от проверки на пункте таможенного контроля, зашел в санитарный узел аэропорта и спрятал сверток с золотыми слитками в мусорной урне. Таможенники провели осмотр помещения, обнаружили сверток и задокументировали находку. Было установлено, что Сафарову помог в попытке провести золото мимо контроля теперь уже бывший сотрудник Государственного таможенного комитета Афсар Мирзалиев.

На судебном заседании судья поинтересовалась у Мирзалиева, признает ли он себя виновным по предъявленному обвинению. Бывший таможенник заявил: «Нет, виновным себя не считаю». Сафар Сафаров также не признал себя виновным.

Были допрошены свидетели — сотрудники таможни и понятые. «В тот день я был на службе. Поступила информация о Сафаре Сафарове, мы подошли и задержали его, доставили в управление. Позже поступил звонок с указанием осмотреть мусорную урну в санузле аэропорта. Там мы обнаружили черный сверток в целлофановом пакете, который передали по назначению», — рассказал сотрудник таможни Тагизаде.

Отвечая на вопросы сторон, свидетель заявил, что ему ничего не известно о сговоре между Мирзалиевым и Сафаровым.

Другой свидетель сообщил, что знал Сафара Сафарова ранее, у них были дружеские отношения. По его словам, он не знал, что Сафаров ввозит в страну золото, и лишь просил его привезти мобильный телефон. Из-за противоречий в показаниях суд огласил его первоначальные показания, данные на этапе следствия, но свидетель отказался их подтвердить. «Речи о золоте не было. Мы об этом не говорили. Он должен был привезти мне телефон. О том, что он везет золото, я не знал», — заявил свидетель.

Следующий допрошенный также сообщил, что не знал о попытке ввоза золота Сафаровым. «Была создана оперативная группа. Нас предупредили, что с рейса Стамбул — Баку прибудет человек по имени Сафар Сафаров. По рации сообщили, что он направился в санузел. Там и были обнаружены золотые слитки», — рассказал свидетель Самедов.

Судебный процесс продолжится 3 июня.

Отметим, что Сафарову предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а Мирзалиеву — по статьям 206.3.2 и 206.3.3 УК (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). В отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

Путин играет с Трампом, как на скрипке
Путин играет с Трампом, как на скрипке главная тема
00:38 838
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
20 мая 2025, 14:01 3520
Трамп ответил на призыв Зеленского усилить санкции
Трамп ответил на призыв Зеленского усилить санкции
00:49 1306
Этот день победы… Путина. Который приближает Запад
Этот день победы… Путина. Который приближает Запад в гостях у haqqin.az посол Линас Линкявичюс
20 мая 2025, 21:00 3846
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом наша аналитика
20 мая 2025, 12:30 4997
Золотые слитки в санузле аэропорта: суд по делу таможенника-контрабандиста
Золотые слитки в санузле аэропорта: суд по делу таможенника-контрабандиста
00:23 1240
Судан заявил о прямом военном вмешательстве ОАЭ
Судан заявил о прямом военном вмешательстве ОАЭ
00:21 882
Politico: Перемирия в Украине не будет
Politico: Перемирия в Украине не будет
20 мая 2025, 23:51 1277
США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
20 мая 2025, 23:18 1600
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
20 мая 2025, 21:19 1972
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так?
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так? рассказывает Таможенный комитет
20 мая 2025, 18:53 4350

ЭТО ВАЖНО

Путин играет с Трампом, как на скрипке
Путин играет с Трампом, как на скрипке главная тема
00:38 838
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
20 мая 2025, 14:01 3520
Трамп ответил на призыв Зеленского усилить санкции
Трамп ответил на призыв Зеленского усилить санкции
00:49 1306
Этот день победы… Путина. Который приближает Запад
Этот день победы… Путина. Который приближает Запад в гостях у haqqin.az посол Линас Линкявичюс
20 мая 2025, 21:00 3846
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом наша аналитика
20 мая 2025, 12:30 4997
Золотые слитки в санузле аэропорта: суд по делу таможенника-контрабандиста
Золотые слитки в санузле аэропорта: суд по делу таможенника-контрабандиста
00:23 1240
Судан заявил о прямом военном вмешательстве ОАЭ
Судан заявил о прямом военном вмешательстве ОАЭ
00:21 882
Politico: Перемирия в Украине не будет
Politico: Перемирия в Украине не будет
20 мая 2025, 23:51 1277
США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
20 мая 2025, 23:18 1600
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
20 мая 2025, 21:19 1972
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так?
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так? рассказывает Таможенный комитет
20 мая 2025, 18:53 4350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться