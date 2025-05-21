Золотые слитки в санузле аэропорта: суд по делу таможенника-контрабандиста

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего сотрудника таможни Афсара Мирзалиева и Сафарa Сафарова, обвиняемых в попытке ввоза в страну 41 слитка золота контрабандным путем.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Нигяр Имановой прокурор зачитал обвинительное заключение.
Согласно обвинению, Афсар Мирзалиев, воспользовавшись своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с другим обвиняемым — Сафаром Сафаровым, 22 декабря прошлого года пытался провести в Азербайджан 41 золотой слиток (общим весом 3 145 граммов и стоимостью 461 тысяча манатов), доставленный Сафаровым авиарейсом Стамбул — Баку в Международный аэропорт Гейдара Алиева. Выяснилось, что Сафар Сафаров уклонился от проверки на пункте таможенного контроля, зашел в санитарный узел аэропорта и спрятал сверток с золотыми слитками в мусорной урне. Таможенники провели осмотр помещения, обнаружили сверток и задокументировали находку. Было установлено, что Сафарову помог в попытке провести золото мимо контроля теперь уже бывший сотрудник Государственного таможенного комитета Афсар Мирзалиев.
На судебном заседании судья поинтересовалась у Мирзалиева, признает ли он себя виновным по предъявленному обвинению. Бывший таможенник заявил: «Нет, виновным себя не считаю». Сафар Сафаров также не признал себя виновным.
Были допрошены свидетели — сотрудники таможни и понятые. «В тот день я был на службе. Поступила информация о Сафаре Сафарове, мы подошли и задержали его, доставили в управление. Позже поступил звонок с указанием осмотреть мусорную урну в санузле аэропорта. Там мы обнаружили черный сверток в целлофановом пакете, который передали по назначению», — рассказал сотрудник таможни Тагизаде.
Отвечая на вопросы сторон, свидетель заявил, что ему ничего не известно о сговоре между Мирзалиевым и Сафаровым.
Другой свидетель сообщил, что знал Сафара Сафарова ранее, у них были дружеские отношения. По его словам, он не знал, что Сафаров ввозит в страну золото, и лишь просил его привезти мобильный телефон. Из-за противоречий в показаниях суд огласил его первоначальные показания, данные на этапе следствия, но свидетель отказался их подтвердить. «Речи о золоте не было. Мы об этом не говорили. Он должен был привезти мне телефон. О том, что он везет золото, я не знал», — заявил свидетель.
Следующий допрошенный также сообщил, что не знал о попытке ввоза золота Сафаровым. «Была создана оперативная группа. Нас предупредили, что с рейса Стамбул — Баку прибудет человек по имени Сафар Сафаров. По рации сообщили, что он направился в санузел. Там и были обнаружены золотые слитки», — рассказал свидетель Самедов.
Судебный процесс продолжится 3 июня.
Отметим, что Сафарову предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а Мирзалиеву — по статьям 206.3.2 и 206.3.3 УК (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). В отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.