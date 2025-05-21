Золотые слитки в санузле аэропорта: суд по делу таможенника-контрабандиста

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего сотрудника таможни Афсара Мирзалиева и Сафарa Сафарова, обвиняемых в попытке ввоза в страну 41 слитка золота контрабандным путем.

Согласно обвинению, Афсар Мирзалиев, воспользовавшись своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с другим обвиняемым — Сафаром Сафаровым, 22 декабря прошлого года пытался провести в Азербайджан 41 золотой слиток (общим весом 3 145 граммов и стоимостью 461 тысяча манатов), доставленный Сафаровым авиарейсом Стамбул — Баку в Международный аэропорт Гейдара Алиева. Выяснилось, что Сафар Сафаров уклонился от проверки на пункте таможенного контроля, зашел в санитарный узел аэропорта и спрятал сверток с золотыми слитками в мусорной урне. Таможенники провели осмотр помещения, обнаружили сверток и задокументировали находку. Было установлено, что Сафарову помог в попытке провести золото мимо контроля теперь уже бывший сотрудник Государственного таможенного комитета Афсар Мирзалиев.

На судебном заседании судья поинтересовалась у Мирзалиева, признает ли он себя виновным по предъявленному обвинению. Бывший таможенник заявил: «Нет, виновным себя не считаю». Сафар Сафаров также не признал себя виновным.

Были допрошены свидетели — сотрудники таможни и понятые. «В тот день я был на службе. Поступила информация о Сафаре Сафарове, мы подошли и задержали его, доставили в управление. Позже поступил звонок с указанием осмотреть мусорную урну в санузле аэропорта. Там мы обнаружили черный сверток в целлофановом пакете, который передали по назначению», — рассказал сотрудник таможни Тагизаде.

Отвечая на вопросы сторон, свидетель заявил, что ему ничего не известно о сговоре между Мирзалиевым и Сафаровым.

Другой свидетель сообщил, что знал Сафара Сафарова ранее, у них были дружеские отношения. По его словам, он не знал, что Сафаров ввозит в страну золото, и лишь просил его привезти мобильный телефон. Из-за противоречий в показаниях суд огласил его первоначальные показания, данные на этапе следствия, но свидетель отказался их подтвердить. «Речи о золоте не было. Мы об этом не говорили. Он должен был привезти мне телефон. О том, что он везет золото, я не знал», — заявил свидетель.

Следующий допрошенный также сообщил, что не знал о попытке ввоза золота Сафаровым. «Была создана оперативная группа. Нас предупредили, что с рейса Стамбул — Баку прибудет человек по имени Сафар Сафаров. По рации сообщили, что он направился в санузел. Там и были обнаружены золотые слитки», — рассказал свидетель Самедов.

Судебный процесс продолжится 3 июня.

Отметим, что Сафарову предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а Мирзалиеву — по статьям 206.3.2 и 206.3.3 УК (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). В отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.