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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Пентагон инициировал расследование вывода войск из Афганистана

00:27 358

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился создать специальную комиссию для расследования обстоятельств вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Об этом говорится в опубликованном им меморандуме в социальной сети X.

«Последние три месяца министерство изучало эти катастрофические события в истории наших вооруженных сил. Я пришел к выводу, что необходимо провести всеобъемлющее расследование, чтобы обеспечить подотчетность и представить полную картину американскому народу», — отметил Хегсет.

Он напомнил, что 26 августа 2021 года в результате теракта у кабульского аэропорта погибли 13 американских военных и 170 гражданских лиц. По его словам, комиссия должна изучить материалы предыдущих расследований и проанализировать принятые в то время решения, которые привели к «одному из самых темных и смертоносных моментов» в истории США.

Вывод американских войск начался в мае 2021 года по решению тогдашнего президента Джо Байдена. После объявления о завершении миссии радикальное движение «Талибан» развернуло наступление и за считаные недели захватило власть в стране. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. К началу сентября американские войска полностью покинули Афганистан.

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