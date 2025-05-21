США включат космические перехватчики в систему Golden Dome

Об этом он сообщил на церемонии в Белом доме, где также выступил министр обороны Пит Хегсет.

Президент США Дональд Трамп объявил об утверждении архитектуры новой перспективной системы противоракетной обороны Golden Dome, в состав которой войдут в том числе космические сенсоры и перехватчики.

«Рад сообщить, что мы официально определились с архитектурой этой передовой системы, в которой будут применяться технологии следующего поколения — на суше, на море и в космосе. В том числе — сенсоры и перехватчики, размещенные на орбите», — заявил Трамп.

Президент отметил, что на реализацию проекта потребуется чуть меньше трех лет. По его словам, интерес к участию в программе выразила Канада. «Канада нам позвонила, они хотят быть частью этого. Я обсужу это с ними», — добавил он.

Как подчеркнул глава Пентагона, система Golden Dome будет предназначена для защиты США от широкого спектра угроз, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотные аппараты — в том числе с ядерным оснащением. «Мы защитим родину от всех этих угроз, независимо от их характера», — заверил Хегсет.