Путин играет с Трампом, как на скрипке

Дональд Трамп порядком озадачил как европейских союзников, так и команду Белого дома и республиканскую верхушку. После того как Путин проигнорировал призыв продлить прекращение огня после Дня Победы еще на 30 дней, выставил встречное требование прямых переговоров с Украиной, а потом отправил в Стамбул Мединского, который рассказывал о готовности России воевать бесконечно, казалось, у американского президента не оставалось выбора, кроме как жестко отреагировать на маневры Кремля. Но это ведь Трамп. Когда было объявлено о его предстоящем телефонном разговоре с Путиным, в Белый дом звонили все ведущие европейские лидеры, сам Трамп связывался и разговаривал с Зеленским. Госсекретарь Марко Рубио объяснил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Конгресс готов принять очень жесткие санкционные меры, разработанные по инициативе сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Причем законопроект, по его словам, неветируемый: то есть он будет принят подавляющим числом голосов, что не позволит президенту наложить на него вето.

Логично ожидалось, что Дональд Трамп продолжит эту линию и объяснит Путину, что дальше игнорировать требование прекращения огня не выйдет. Но Путин подкинул американцу какую-то невнятную идею о совместном с Украиной меморандуме, и тот легко на это клюнул. То, что составление очередной бесполезной бумажки будет проходить под грохот канонады, его ничуть не смутило, требование немедленного прекращения огня где-то затерялось. Путин настолько очевидно морочит хозяину Белого дома голову, что это не осталось не замеченным американцами. Совместный опрос Центра американских политических исследований в Гарварде и компании Harris показал, что сейчас, в мае, 66% избирателей считают, что Владимир Путин играется с США и Западом, затягивая процесс окончания войны. 62% считают, что администрация Трампа должна продолжать поставлять оружие Украине и вводить санкции против России. 64% хотели бы, чтобы Штаты предоставили Украине гарантии безопасности. 59% прямо заявили, что не видят в действиях Трампа необходимой жесткости в отношениях с Путиным и русскими. Опрос был проведен, разумеется, до телефонного разговора лидеров Америки и России и не отразил последних «подвигов» президента на этом направлении.