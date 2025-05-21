Трамп ответил на призыв Зеленского усилить санкции

«Это будет мое решение. И ничье другое», — подчеркнул американский лидер, комментируя на брифинге в Белом доме просьбу журналистов оценить заявления Зеленского.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на призывы президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, заявил, что подобные решения останутся исключительно в его компетенции.

«Посмотрим, как поведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет», — добавил он.

Трамп также отметил, что накануне провел продуктивные телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и рядом европейских лидеров. «Считаю, что у нас вчера, 19 мая, были очень хорошие беседы», — подчеркнул он.