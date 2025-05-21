США пропустят саммит G20 в ЮАР из-за разногласий по повестке

США не будут участвовать в предстоящем саммите G20 в ЮАР ни на уровне глав дипломатии, ни на уровне президента, заявил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, это во многом связано с противоречиями между США и ЮАР. Белый дом не согласен с повесткой, которую формирует ЮАР — она не отражает приоритеты администрации президента США, добавил Рубио.