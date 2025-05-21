США пропустят саммит G20 в ЮАР из-за разногласий по повестке

США не будут участвовать в предстоящем саммите G20 в ЮАР ни на уровне глав дипломатии, ни на уровне президента, заявил госсекретарь Марко Рубио.
По его словам, это во многом связано с противоречиями между США и ЮАР. Белый дом не согласен с повесткой, которую формирует ЮАР — она не отражает приоритеты администрации президента США, добавил Рубио.
Рубио еще в начале февраля заявлял, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге. «ЮАР делает очень плохие вещи. В середине мая газета The Washington Post выяснила, что США приостанавливают подготовку к саммиту G20 в ЮАР. Ранее Трамп не раз обвинял ЮАР в геноциде белых граждан и пообещал пропустить саммит, если «ситуация не будет урегулирована».
C 19 по 22 мая у президента ЮАР Сирила Рамафосы был запланирован рабочий визит в США, в ходе которого он должен встретиться с Дональдом Трампом. По данным Bloomberg, советники Рамафосы опасаются, что тот «рискует получить выговор наподобие Владимира Зеленского в Овальном кабинете».