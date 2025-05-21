США направят $250 млн на депортацию украинцев и гаитян

В документах говорится, что под выдворение могут попасть более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян. Они находятся в США в так называемом «временном защищенном статусе», предоставленном еще администрацией Байдена. Помимо этого, упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Миграционная служба ООН не поддерживает возвращение людей ни в одно из этих мест, говорится в проектах документов.

Для возвращения людей во «временном защищенном статусе» в свои страны предлагается использовать средства со счета для иностранной помощи США. Туда они поступают из фондов помощи миграции и беженцам, которые традиционно использовались для помощи беженцам в США и помощи тем, кто возвращается в свои страны, — но когда там становится безопасно.

Проекты документов были помечены как «предварительные», пишет The Washington Post. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин охарактеризовала их как «устаревшие». По ее словам, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм «не приняла окончательного решения» о временном защищенном статусе для граждан Украины или Гаити.

Тем не менее, как указывает The Washington Post, на прошлой неделе министерство и Госдепартамент подписали соглашение, в котором подробно описывается тот же процесс и указывается сумма в 250 миллионов долларов в виде иностранной помощи, но не называются граждане конкретных стран, которых планируется высылать.