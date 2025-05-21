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У берегов Ирана захвачен танкер

01:31 275

Танкер, связанный с Объединенными Арабскими Эмиратами и шедший под флагом Панамы, возможно, был захвачен у берегов Ирана.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

По данным компании, инцидент произошел в 51 морской миле (примерно 94,5 км) к северо-западу от иранского порта Джаск на берегу Оманского залива. Экипаж судна передал экстренное радиосообщение, в котором сообщил о захвате.

Иные подробности инцидента пока не раскрываются.

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