У берегов Ирана захвачен танкер

Танкер, связанный с Объединенными Арабскими Эмиратами и шедший под флагом Панамы, возможно, был захвачен у берегов Ирана.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.
По данным компании, инцидент произошел в 51 морской миле (примерно 94,5 км) к северо-западу от иранского порта Джаск на берегу Оманского залива. Экипаж судна передал экстренное радиосообщение, в котором сообщил о захвате.
Иные подробности инцидента пока не раскрываются.