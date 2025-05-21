У берегов Ирана захвачен танкер

Танкер, связанный с Объединенными Арабскими Эмиратами и шедший под флагом Панамы, возможно, был захвачен у берегов Ирана.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.