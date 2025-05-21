Трамп намерен обсудить с Путиным космическое оружие

Об этом он сообщил во вторник журналистам в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп намерен в будущем обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проблематику военного космоса, включая предполагаемые разработки Москвы в этой сфере.

По словам Трампа, в состоявшемся 19 мая телефонном разговоре с Путиным тема утверждений американской стороны о разработке Россией ядерного оружия космического базирования не поднималась.

«Мы это не обсуждали. Но в надлежащее время обсудим», — сказал президент США, отказавшись от дальнейших комментариев.