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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Израильский авиаудар в Газе унес жизни пяти человек

01:56 104

По меньшей мере пять человек погибли в результате удара, нанесенного израильскими вооруженными силами по жилому дому в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, среди погибших есть ребенок. Источники телеканала утверждают, что за последние сутки в различных районах анклава в результате израильских обстрелов погибло уже 85 палестинцев.

Израильская армия возобновила боевые действия в Газе 18 марта, нанеся массированные удары и прервав режим прекращения огня, установленный в январе. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что операция возобновлена в связи с отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Цель операции — освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в секторе. ХАМАС, в свою очередь, возложил ответственность за эскалацию на Израиль и США.

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