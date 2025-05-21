Израильский авиаудар в Газе унес жизни пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате удара, нанесенного израильскими вооруженными силами по жилому дому в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

По его данным, среди погибших есть ребенок. Источники телеканала утверждают, что за последние сутки в различных районах анклава в результате израильских обстрелов погибло уже 85 палестинцев.

Израильская армия возобновила боевые действия в Газе 18 марта, нанеся массированные удары и прервав режим прекращения огня, установленный в январе. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что операция возобновлена в связи с отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Цель операции — освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в секторе. ХАМАС, в свою очередь, возложил ответственность за эскалацию на Израиль и США.