А судей кто?

Парламент Венгрии принял законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Документ был внесён на рассмотрение парламента 3 апреля. Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МУС превратился в политизированную организацию, используемую отдельными государствами в собственных интересах. Импульсом к такому решению стало издание ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Вслед за этим официальный Будапешт резко заявил: «МУС подрывает не только себя, но и всю международную систему». В результате Биньямин Нетаньяху беспрепятственно посетил столицу Венгрии с официальным визитом.

Международный уголовный суд был учреждён в 1998 году. Его юридической основой является Римский статут, подписанный 120 государствами. В юрисдикцию суда входит преследование физических лиц, совершивших акт геноцида, преступления против человечности и военные преступления. Единственным предусмотренным видом наказания является лишение свободы. До последнего времени деятельность МУС, в основном, была сосредоточена на конфликтах в странах Африки. Небольшое количество осуждённых и отбывающих наказание лиц было связано с военными действиями в Демократической Республике Конго, Мали, Центрально-Африканской Республике и Судане. С началом войны в Украине внимание суда переключилось на Россию — ордера были выданы, в частности, на арест Владимира Путина и Сергея Шойгу. В течение последнего года в список объектов преследования МУС добавилось и руководство Израиля. Однако подавляющее большинство обвиняемых по-прежнему остаются на свободе, что свидетельствует о формальном характере ордеров и отсутствии действенных механизмов исполнения.

Особенно спорным выглядит существование МУС на фоне Международного суда ООН в Гааге. Складывается впечатление, что первый изначально создавался либо как источник рабочих мест для международной бюрократии, либо как инструмент политического давления. Такие страны, как Соединённые Штаты Америки, Китай, Израиль, Индия и Иран принципиально не признают юрисдикцию МУС, считая, что он нарушает суверенитет государств. В прошлом году из состава МУС вышла Россия. Ранее свои отношения с судом прекратили африканские государства Бурунди, Южно-Африканская Республика и Гамбия. Особое внимание привлекает решение Бурунди, отказавшейся от сотрудничества с судом, расследовавшим геноцид, жертвами которого стали её собственные граждане — это ставит под сомнение объективность деятельности МУС.

Среди стран СНГ Римский статут подписали, но не ратифицировали Киргизия и Узбекистан. Азербайджан, Беларусь, Туркменистан и Казахстан данный документ не подписывали вовсе. Выход Венгрии из МУС стал очередным проявлением нарастающей тенденции последних лет, свидетельствующей о закате эпохи транснациональных политических структур. В условиях формирования нового мирового порядка особенно заметна утрата актуальности международных бюрократических институтов, большинство из которых изначально были либо обречены, либо задумывались, как инструмент давления на неугодные режимы. Эти структуры оказываются неспособными эффективно действовать в принципиальных вопросах, концентрируясь лишь на эпизодических преследованиях участников локальных конфликтов, и со временем превращаются в громоздкие механизмы с неадекватно раздутыми бюджетами и привилегиями. Если даже беспомощность Организации Объединённых Наций становится с каждым днём всё более очевидной, то говорить о более поздних, искусственно созданных в начале 2000-х годов институтах тем более не приходится.