В 1922 году правительство Азербайджана принимает судьбоносное решение о строительстве трамвайных линий в Баку. В стремительно развивающемся промышленном центре, где ежедневно возрастала потребность в надёжной транспортной системе для рабочих нефтяных промыслов, эта инициатива стала насущной необходимостью. Проблема транспортного обеспечения стояла особенно остро, и потому идея трамвайного сообщения приобрела государственную значимость. Бакинский Совет приступает к разработке проекта будущей трамвайной системы. Однако отсутствие собственных финансовых ресурсов поначалу вынуждает власти рассмотреть возможность передачи работ иностранным концессиям. В итоге принимается принципиальное решение: строить своими силами, используя ресурсы и производственные мощности советских предприятий.

В сентябре того же года Бакинский Совет обращается за поддержкой к Совету Народных Комиссаров РСФСР. В официальном письме, подписанном председателем Центрального Исполнительного Комитета Азербайджана Самедагой Агамалыоглы и адресованном председателю ВЦИК Михаилу Калинину, которого Лев Троцкий еще в 1919 году называл «всероссийским аксакалом», содержалась следующая просьба: «Дорогой Михаил Иванович! Прошу Вас принять в Москве представителя бакинского коммунального хозяйства, тов. Т. Нотикова, командированного по вопросу строительства трамвая, необходимого для связи с рабочими нефтяных районов Баку». На момент написания письма СССР ещё не был официально образован, и потому обращение азербайджанского руководства к российским коллегам можно рассматривать, как акт межреспубликанский солидарности. Калинин не только принимает представителя Баку, но и оказывает активное содействие реализации проекта. В кратчайшие сроки Совет Труда и Обороны РСФСР выносит постановление: «Строительство бакинского трамвая, предназначенного для нужд рабочих нефтепромыслов, считать делом государственного значения».

Это решение стало одним из первых шагов на пути к формированию единого советского государства и может по праву считаться предвестником грядущего союза республик. Исторические архивы сохранили немало свидетельств о том, с какими вдохновением и самоотдачей шло в Баку строительство трамвайной сети. На момент начала работ в самом городе наличествовала лишь рабочая сила — всё остальное оборудование требовалось заказывать и доставлять с предприятий, расположенных по всему Советскому Союзу. Этот всесоюзный проект стал символом общего труда, объединяющего множество республик. Рельсы и их крепления для будущего трамвая производились на заводах Юзовска, Макеевки и Екатеринослава. Трамвайные вагоны изготавливались на Мытищинском и Коломенском заводах. Электрооборудование и пневматические тормоза производил харьковский завод «ВЭК», а подземные кабели — Московский кабельный завод. Материалы поступали также с петроградского завода «Электроток», металл — с предприятий «Уралмет» и «Царицын». Словом, в строительстве бакинского трамвая участвовал весь молодой Советский Союз.

Газетные заголовки тех лет отражают масштаб происходящего: «Петроград отправляет высоковольтные кабели», «Мытищинский и Коломенский заводы завершают подготовку трамвайных вагонов», «Харьковцы обязались отправить двигатели». Строительство бакинского трамвая стало первой по-настоящему масштабной индустриальной стройкой в истории СССР. Работы начались в марте 1923 года. Несмотря на холод и нехватку продовольствия, строительство велось с необычайным энтузиазмом. Участие в нём принимали все - взрослые, подростки, старики. По инициативе профсоюзов устраивались субботники, и даже воскресенья становились рабочими днями — таким было стремление горожан внести личный вклад в создание новой городской инфраструктуры. Всего за восемь месяцев, на два месяца раньше намеченного срока, была завершена первая трамвайная линия. 8 февраля 1924 года в Баку состоялось торжественное открытие первого трамвайного маршрута. Он пролёг от железнодорожного вокзала до площади Азнефть, протянувшись на 6,6 километра. Первым водителем трамвая стал Александр Лисовский — бывший городской извозчик, олицетворявший собой переход от конной эпохи к электрической.

Позднее Лисовский вспоминал: «В первые несколько часов мы перевозили пассажиров бесплатно. Это был настоящий праздник — большой праздник всего народа». Коренной бакинец Валерий Сабий в своих воспоминаниях передал атмосферу того дня: «Бакинцы по-разному восприняли это новшество. Некоторые глядели на это чудо и ничего не могли понять: "Откуда это взялось? Вагон едет без лошади! Неужели какая-то дьявольская сила его везёт?" А весь секрет был в "электрике". Так его и прозвали — "электрическая лошадь". Кто-то говорил это в шутку, а кто-то — всерьёз…» К концу 1924 года трамвайная система Баку включала уже пять линий общей протяжённостью 35,9 километра, по которым курсировали 72 вагона. Своей максимальной длины — 117 километров — сеть достигла в 1939 году. В последующие десятилетия, особенно, начиная с 1940-х годов, трамвай начал постепенно уступать место троллейбусам, а затем и метро. В рамках модернизации городской инфраструктуры и расширения магистралей трамвайные пути постепенно демонтировались и к 1980 году длина трамвайной сети в Баку сократилась до, примерно, 70 километров.

В 2001 году мэрия Баку начала процесс демонтажа трамвайной системы. Чиновники мотивировали это тем, что пути якобы портили эстетический облик города и мешали автомобильному движению. Хотя в цивилизованной части мира – Западной Европе, особенно в столицах, шла популяризация трамвая, как наиболее совершенного, экологичного, массового и наконец удобного вида общественного транспорта. Трамвай мешал автомобильному движению? Как и троллейбусы? Убрали и то, и другое, открыв путь бесконечным автомобильным заторам. Настолько, что сегодня в Баку уже не двинешься. Хоть пересаживайся, как и до революции, на лошадей. В период властвования Гаджибалы, газета «Бакинский бульвар» выступила с серией критических публикацией, подвергнув бакинского градоначальника общественной обструкции. Чем все закончилось? Почти как в дореволюционную, царскую эпоху – газету закрыли, журналистов арестовали, а трамвайные линии разобрали…