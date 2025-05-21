Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами

В январе–апреле 2025 года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 8,2 миллиона тонн нефти на сумму 4,563 миллиарда долларов США. Более половины этого объема — почти 4,4 миллиона тонн — были закуплены Италией за 2,45 миллиарда долларов. Только в апреле Италия приобрела рекордный для себя объем — 1,4 миллиона тонн на сумму 750 миллионов долларов. Согласно информации Государственного таможенного комитета (ГТК), фиксирующего объемы после доставки грузов, в аналогичном периоде 2024 года Азербайджан экспортировал 6,93 миллиона тонн нефти на сумму 4,365 миллиарда долларов. Из этого объема Италия закупила 2,4 миллиона тонн на сумму 1,54 миллиарда долларов. Таким образом, росту объемов нефтяного экспорта в 2025 году Азербайджан, по сути, обязан своему стратегическому партнеру — Италии, которая, в свою очередь, выигрывает за счет сниженных цен на нефть.

В апреле текущего года Азербайджан продал на внешние рынки около 2,2 миллиона тонн нефти на сумму 1,226 миллиарда долларов. Кроме Италии, основными покупателями азербайджанской нефти в апреле выступили Греция, Великобритания, Ирландия и Румыния. Всего с начала года нефть Азербайджана закупали 17 стран, однако большинство из них делают это нерегулярно. В то же время в число трех постоянных покупателей стабильно входят Италия, Великобритания и Румыния. С 2025 года в списке стран-импортеров, публикуемом ГТК, отсутствует Израиль, который ранее входил в пятерку крупнейших покупателей азербайджанской нефти и в 2024 году импортировал 1,173 миллиона тонн на сумму свыше 713 миллионов долларов. На момент написания статьи остаётся без ответа вопрос корреспондента haqqin.az, направленный в компетентные государственные органы: «Прекратились ли поставки азербайджанской нефти в Израиль?»

По данным ГТК, за январь–апрель 2025 года Азербайджан экспортировал 8,16 миллиарда кубометров природного газа на сумму 3,07 миллиарда долларов США. За аналогичный период 2024 года экспорт, составивший 7,707 миллиарда кубометров, принес стране выручку в 2,76 миллиарда долларов. В целом экспорт нефтегазовой продукции за первые четыре месяца 2025 года обеспечил Азербайджану 7,72 миллиарда долларов, что составляет 87,84 процента от общего объема экспорта страны. Для сравнения: в аналогичном периоде 2024 года доход от экспорта нефтегазовой продукции составил 7,25 миллиарда долларов с долей в общем экспорте на уровне 88,74 процента. В эту сумму входит и экспорт нефтепродуктов — более 160 тысяч тонн продукции, реализованных на мировом рынке на сумму 71,93 миллиона долларов. Если говорить о прибыльности экспортных операций дочерних предприятий государственной компании SOCAR, ориентированных на производство нефтехимической продукции, то наилучшие показатели демонстрирует SOCAR Carbamide.