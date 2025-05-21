Кхмеры убивали, студенты театрализовали

Лондон (Великобритания). Акция активистов Amnesty International у офиса нефтяной компании Shell
Джакарта (Индонезия). Водители такси начали массовую забастовку из-за низких зарплат
Дакка (Бангладеш). После пожара в трущобах
Повседневная жизнь в Газе
Пномпень (Камбоджа). Театральная постановка студентами преступлений, совершенных «красными кхмерами»
Конья (Турция). Провал после осадков
Сеул (Южная Корея). Кандидат в президенты от консервативной партии «Власть народа» Ким Мун Су низко кланяется избирателям во время предвыборной встречи