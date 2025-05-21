Первый день чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Бахрейна и еще семь матчей

На групповом этапе 32 сборные поделены на восемь групп. Сборная Азербайджана в группе «А» сыграет с Бахрейном (сегодня, 20:30), Словенией (23 мая, 20:45) и Мавританией (25 мая, 19:30).

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартует чемпионат мира по мини-футболу.

По итогам групповой стадии, которая завершится 26 мая, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

В 19:00 начнется торжественная церемония открытия чемпионата мира с участием Айгюн Кязымовой.

Сборная Азербайджана является чемпионом Европы-2022. А на своем дебютном чемпионате мира в 2023 году в ОАЭ наша команда заняла 4-е место.

Соревнования по мини-футболу проводят не ФИФА и УЕФА, а Всемирная и Европейская федерации мини-футбола. Стартующий сегодня чемпионат мира - пятый по счету. Ранее победителями становились США, Чехия, Мексика и Румыния.