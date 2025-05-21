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Первый день чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Бахрейна и еще семь матчей

Эльмир Алиев, отдел спорта
05:07 775

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартует чемпионат мира по мини-футболу.

На групповом этапе 32 сборные поделены на восемь групп. Сборная Азербайджана в группе «А» сыграет с Бахрейном (сегодня, 20:30), Словенией (23 мая, 20:45) и Мавританией (25 мая, 19:30).

Состав других групп:

Группа «B»: Румыния, Франция, Чад, Узбекистан.

Группа «С»: Венгрия, Украина, Англия, Турция.

Группа «D»: Словакия, Болгария, Португалия, Индия.

Группа «E»: Мексика, Черногория, Таиланд, Коста-Рика.

Группа «F»: Казахстан, США, Босния и Герцеговина, Польша.

Группа «G»: Чехия, Грузия, ОАЭ, Аргентина.

Группа «H»: Сербия, Гана, Испания, Израиль.

Сегодня, помимо матча Азербайджан - Бахрейн, состоятся игры:

09:15 - Франция - Чад

10:30 - Венгрия - Турция

11:45 - Болгария - Португалия

13:00 - Украина - Англия

14:15 - Словакия - Индия

21:45 - Румыния - Узбекистан

23:00 - Мавритания - Словения.

В 19:00 начнется торжественная церемония открытия чемпионата мира с участием Айгюн Кязымовой.

По итогам групповой стадии, которая завершится 26 мая, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Чемпионат мира закончится 1 июня.

Сборная Азербайджана является чемпионом Европы-2022. А на своем дебютном чемпионате мира в 2023 году в ОАЭ наша команда заняла 4-е место.

Соревнования по мини-футболу проводят не ФИФА и УЕФА, а Всемирная и Европейская федерации мини-футбола. Стартующий сегодня чемпионат мира - пятый по счету. Ранее победителями становились США, Чехия, Мексика и Румыния.

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