Русские ударили по воинской части ВСУ: много погибших и раненых

Шесть военнослужащих погибли, еще более 10 получили ранения в результате российского ракетного удара по стрельбищу в Сумской области 20 мая. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины в Facebook.

«В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 получили ранения», - говорится в сообщении НГУ.

По факту трагедии проводится служебное расследование. Сообщается, что командира воинской части отстранили, необходимую информацию передали правоохранительным органам.

«Командование НГУ и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера (20 мая – ред.) в результате ракетного удара в Сумской области», – отмечается в сообщении.

Минобороны России накануне вечером заявило, что в районе населенного пункта Шостка в Сумской области «был обнаружен лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ», после чего нанесен удар из ракетного комплекса «Искандер». Российские военные утверждали, что в результате удара было много погибших.