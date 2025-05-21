USD 1.7000
EUR 1.9265
RUB 2.1007
Подписаться на уведомления
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Новость дня
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Русские ударили по воинской части ВСУ: много погибших и раненых

09:52 2757

Шесть военнослужащих погибли, еще более 10 получили ранения в результате российского ракетного удара по стрельбищу в Сумской области 20 мая. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины в Facebook.

«В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 получили ранения», - говорится в сообщении НГУ.

По факту трагедии проводится служебное расследование. Сообщается, что командира воинской части отстранили, необходимую информацию передали правоохранительным органам.

«Командование НГУ и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера (20 мая – ред.) в результате ракетного удара в Сумской области», – отмечается в сообщении.

Минобороны России накануне вечером заявило, что в районе населенного пункта Шостка в Сумской области «был обнаружен лагерь подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ», после чего нанесен удар из ракетного комплекса «Искандер». Российские военные утверждали, что в результате удара было много погибших.

ВСУ атаковали Курск после приезда Путина
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина видео; обновлено 12:02
12:02 1712
Щедрые обещания Лаврова Армении
Щедрые обещания Лаврова Армении видео; обновлено 11:55
11:55 1001
Путин играет с Трампом, как на скрипке
Путин играет с Трампом, как на скрипке главная тема
00:38 3594
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами почти официоз
02:38 7498
Этот день победы… Путина. Который приближает Запад
Этот день победы… Путина. Который приближает Запад в гостях у haqqin.az посол Линас Линкявичюс
20 мая 2025, 21:00 5401
Дроны ударили по стратегическому заводу в России
Дроны ударили по стратегическому заводу в России новость дополнена 11:14
11:14 1740
Трамп предал Украину
Трамп предал Украину The New York Times
10:19 2320
Израиль в «сделки» не верит
Израиль в «сделки» не верит
10:07 1021
Казнен напавший на посольство Азербайджана
Казнен напавший на посольство Азербайджана
09:59 2629
Русские ударили по воинской части ВСУ: много погибших и раненых
Русские ударили по воинской части ВСУ: много погибших и раненых
09:52 2758
Первый день чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Бахрейна и еще семь матчей
Первый день чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Бахрейна и еще семь матчей
05:07 3725

ЭТО ВАЖНО

ВСУ атаковали Курск после приезда Путина
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина видео; обновлено 12:02
12:02 1712
Щедрые обещания Лаврова Армении
Щедрые обещания Лаврова Армении видео; обновлено 11:55
11:55 1001
Путин играет с Трампом, как на скрипке
Путин играет с Трампом, как на скрипке главная тема
00:38 3594
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами почти официоз
02:38 7498
Этот день победы… Путина. Который приближает Запад
Этот день победы… Путина. Который приближает Запад в гостях у haqqin.az посол Линас Линкявичюс
20 мая 2025, 21:00 5401
Дроны ударили по стратегическому заводу в России
Дроны ударили по стратегическому заводу в России новость дополнена 11:14
11:14 1740
Трамп предал Украину
Трамп предал Украину The New York Times
10:19 2320
Израиль в «сделки» не верит
Израиль в «сделки» не верит
10:07 1021
Казнен напавший на посольство Азербайджана
Казнен напавший на посольство Азербайджана
09:59 2629
Русские ударили по воинской части ВСУ: много погибших и раненых
Русские ударили по воинской части ВСУ: много погибших и раненых
09:52 2758
Первый день чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Бахрейна и еще семь матчей
Первый день чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Бахрейна и еще семь матчей
05:07 3725
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться