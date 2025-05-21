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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Казнен напавший на посольство Азербайджана

09:59 2629

Сегодня утром в Тегеране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Ясина Гусейнзаде, напавшего на посольство Азербайджана в Иране. Об этом сообщает информационный портал Судебной системы Ирана.

Напомним, что 27 января 2023 года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.

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