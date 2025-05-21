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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Новость дня
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Первые шаги на родной земле

видео
10:07 1451

Первое место возвращения — село Агалы Зангиланского района, освобождённое от оккупации, живёт новой жизнью. Днём здесь шумно и весело, ночью спокойно и уютно. У каждой семьи свои радости и свой мир. В каждом доме растут будущие хозяева этой земли. Комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев представляет видеоролик о селе Агалы в рамках Первой государственной программы «Большое возвращение».

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