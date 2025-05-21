Первые шаги на родной земле

Первое место возвращения — село Агалы Зангиланского района, освобождённое от оккупации, живёт новой жизнью. Днём здесь шумно и весело, ночью спокойно и уютно. У каждой семьи свои радости и свой мир. В каждом доме растут будущие хозяева этой земли. Комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев представляет видеоролик о селе Агалы в рамках Первой государственной программы «Большое возвращение».