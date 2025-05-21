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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Россия ударила «шахедами» по Сумам: взрывы, пропал свет…

10:18 614

Утром 21 мая российские ударные беспилотники атаковали город Сумы в Украине.

«Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач. В результате ударов возникли пожары. Предварительно известно об одном пострадавшем», — сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

По данным мэра Сум Артема Кобзаря, зафиксирован прилет семи дронов: пять ударили по одному объекту промышленности, а еще два — по второму.

Глава городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что обесточенными оказались объекты водоснабжения Сум. «Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы», — отметил Кривошеенко, добавив, что все необходимые службы работают в местах попадания беспилотников.

Также российские беспилотники в ночь на 21 мая атаковали Киевскую область. Обломки одного из сбитых дронов упали на частный жилой дом, пострадала семья из пяти человек, в том числе трехлетний ребенок, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

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