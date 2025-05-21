ВСУ атаковали Курск после приезда Путина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду, 21 мая, атаковали Курскую область России. Об этом сообщил провоенный российский Telegram-канал «Северный ветер».
«В 4 утра из Павловки (Сумская область Украины) в направлении поселка Новый Путь украинские военнослужащие бросили штурмовые группы на трех БМП, в том числе «Брэдли», и одном БТР «Страйкер», — говорится в сообщении.
Напомним, что вечером во вторник, 20 мая, в Курскую область прибыл президент России Владимир Путин. Оценивая обстановку в курском приграничье, президент России назвал ее сложной. Он заявил, что ВСУ все еще предпринимают попытки продвинуться к границе России.
*** 10:50
Украинская армия не оставляет попыток продвижения в сторону границы с Россией, заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области.
Так он ответил на вопрос участника встречи о российском ударе по лагерю подготовки спецназа ВСУ в районе Шостки Сумской области, поясняет телеграм-канал «Вести», не приведя самого вопроса.
О «первом после полного освобождения региона» визите Путина в Курскую область ранее объявило российское госагентство ТАСС. Время и дата поездки не были названы, однако из утренних сообщений следует, что это произошло еще накануне, во вторник 20 мая. На кадрах встречи президента России с волонтерами наручные часы Путина показывают примерно 9 часов.
*** 10:50
Президент России Владимир Путин вечером во вторник, 20 мая, посетил Курскую область, сообщается на сайте Кремля.
Путин провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске. В ней также приняли участие врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
«Давно хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она организована и задать естественный в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать», - сказал президент в начале встречи.
Президент России также поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно скорее смогли вернуться домой.
В городе Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
May 21, 2025