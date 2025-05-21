Щедрые обещания Лаврова Армении

Россия готова «всячески содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении», заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.
«По-прежнему считаем одним из важнейших измерений нашего союзничества сферу безопасности. Москва также заинтересована в полной нормализации отношений Еревана и Баку», - сказал он.
Лавров добавил, что «Москва высоко ценит личное участие Пашиняна в мероприятиях к 80-летию Победы вопреки угрозам западных чиновников».
*** 10:41
В Ереване началась встреча глав МИД Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова, пишут армянские СМИ.
По их сведениям, Мирзоян и Лавров сначала проведут встречу один на один, а затем продолжат переговоры в расширенном составе.
May 21, 2025