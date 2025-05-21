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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Щедрые обещания Лаврова Армении

видео; обновлено 11:55
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Россия готова «всячески содействовать обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Армении», заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

«По-прежнему считаем одним из важнейших измерений нашего союзничества сферу безопасности. Москва также заинтересована в полной нормализации отношений Еревана и Баку», - сказал он.

Лавров добавил, что «Москва высоко ценит личное участие Пашиняна в мероприятиях к 80-летию Победы вопреки угрозам западных чиновников».

*** 10:41

В Ереване началась встреча глав МИД Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова, пишут армянские СМИ.

По их сведениям, Мирзоян и Лавров сначала проведут встречу один на один, а затем продолжат переговоры в расширенном составе.

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