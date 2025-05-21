В Баку пройдет «Евразийский университетский саммит»

24–25 сентября 2025 года в Баку состоится «Евразийский университетский саммит» при поддержке Министерства науки и образования, Государственного агентства по науке и высшему образованию, а также международного рейтингового агентства Times Higher Education (THE).

Мероприятие пройдет под девизом: «Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию». Ожидается участие более 50 всемирно признанных спикеров и свыше 350 делегатов, представляющих около 150 образовательных и научных учреждений.

Программа саммита охватит широкий круг актуальных тем, в том числе: «Влияние глобальных исследований: использование сильных сторон Евразийского региона», «Роль высшего образования в достижении Целей устойчивого развития», «Соединение континентов: возможности для сотрудничества и инноваций».

Саммит станет платформой для диалога между представителями ведущих университетов, научных центров и международных организаций, способствуя развитию партнерств и продвижению исследовательских инициатив на глобальном уровне.