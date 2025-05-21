Опыт Aztelekom будет представлен во всемирно известной книге Филипа Котлера «Основы современного маркетинга»

«Азтелеком», телекоммуникационная компания, действующая в составе Азербайджанского холдинга транспорта и коммуникаций (AZCON Holding), будет представлена в первом азербайджанском издании «Основы современного маркетинга » (Essentials of Modern Marketing - EOMM) - последней инициативе компании Kotler Impact, основанной уважаемым доктором Филипом Котлером, признанным отцом современного маркетинга. В книге будет освещён процесс реализации мегапроекта «Онлайн-Азербайджан» и его значение в цифровой трансформации страны.

В рамках этого глобального проекта, охватывающего более 100 стран, разработана серия книг, адаптированная к каждой стране, сочетая местные бизнес-успехи с международными принципами маркетинга. Уже выпущенная в более чем 30 странах - включая Италию, Бразилию, Германию, Польшу, Индию, Пакистан, Бангладеш, Грузию, Турцию и многие другие - серия книг привлекла значительное международное внимание. Азербайджанское издание поможет продвинуть бизнес-потенциал страны в мире и даст местным профессионалам возможность поближе ознакомиться с глобальным опытом. AWE Consulting, являясь эксклюзивным представителем Kotler Impact в странах СНГ и Азербайджане, играет ключевую роль в реализации этой инициативы в регионе. Книга будет доступна на глобальных электронных библиотеках и образовательных платформах.

«Мы гордимся тем, что проект «Онлайн-Азербайджан» представлен в издании Kotler Impact. Этот масштабный и сложный проект способен ускорить экономическое развитие страны, повысить уровень цифровой грамотности и укрепить инвестиционную привлекательность Азербайджана. Реализация проекта такого уровня привела к коренным изменениям в подходе «Азтелеком» к повседневной работе. Чётко сформулированные стратегические цели, слаженная командная работа и общая приверженность единой миссии обеспечили успешное выполнение этой амбициозной задачи. Описание пути нашей компании в процессе реализации проекта в книге «Основы современного маркетинга» — это не только значительное достижение, но и мощный стимул для достижения новых, ещё более высоких целей».

За успешную реализацию проекта «Онлайн-Азербайджан» компания получила награды Speedtest Award от международной аналитической компании Ookla как «Самая быстрая фиксированная сеть», а также «Лучшая практика в развитии домашнего широкополосного интернета» (Best Practice of Home Broadband Development Award) от авторитетной компании IDATE, обладающей 45-летним международным опытом в сфере цифровой трансформации. Обе награды впервые в истории Азербайджана были вручены провайдеру фиксированной интернет-сети.