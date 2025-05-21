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Дроны ударили по стратегическому заводу в России

новость дополнена 11:14
11:14 1757

Ночью и утром 21 мая Орловская область РФ оказалась под массированной атакой украинских беспилотников: сбито и перехвачено 53 дрона, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его данным, повреждения получили несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов (АО «БЗПП»). «В настоящее время на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет», — утверждает Клычков.

По данным российских телеграм-каналов, после попадания беспилотников на заводе вспыхнул пожар. Предприятие разрабатывает и производит изделия электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры. В частности, БЗПП выпускает микросхемы, полупроводники и индикаторы. Продукция завода используется в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы и тренажерах для танков и ракетных комплексов. Предприятие сотрудничает с концерном «Созвездие» и другими структурами оборонно- промышленного комплекса России. Оно находится под санкциями США с 1 мая 2024 года, однако продолжает работать и выпускает до 3 млн приборов ежегодно.

Минобороны РФ в среду утром сообщало, что с вечера 20 мая по 8 утра 21 мая над территорией России было сбито и перехвачено 159 беспилотников. В частности, 51 дрон — над Брянской областью, 53 — над Орловской, 37 — над Курской, 6 — над Московской, 5 — над Владимирской, 3 — над Рязанской и по одному — над Белгородской, Тульской и Калужской, а также один — над акваторией Черного моря.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия ночью атаковала Украину 76 ударными беспилотниками, из которых 63 были сбиты. Одной из целей стали промышленные объекты в Сумской области, в результате удара по которым половина города Сум осталась без электричества.

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