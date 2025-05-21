Плодотворный визит Сахибы Гафаровой в Испанию

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на днях совершила визит в Королевство Испания с официальным визитом.
Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, первую встречу в рамках своего визита спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела со спикером Сената этой страны Педро Ролланом.
Педро Роллан заявил о заинтересованности испанской стороны в дальнейшем расширении отношений между Азербайджаном и Испанией. Он отметил, что придает большое значение расширению связей между парламентами и готов поддержать сотрудничество между правительствами. Спикер Сената высоко оценил показатели экономического роста Азербайджана, отметив поддержку деятельности испанских компаний в Азербайджане.
Сахиба Гафарова, в свою очередь, говорила об успешном развитии сотрудничества Азербайджана и Испании во многих сферах, подметила наличие прекрасных возможностей для расширения взаимодействия и в иных областях. Упомянув наблюдающуюся в последнее время положительную динамику прогресса политических связей, она напомнила приезд в Баку на COP29 главы правительства Испании Педро Санчеса, его встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и достигнутые на этой встрече договоренности касаемо продвижения отношений.
Педро Роллан заметил, что и члены Сената посетили Азербайджан с целью участия в COP29, и что в ходе той поездки сенаторы наблюдали как прекрасную организацию Азербайджаном такого значимого международного мероприятия, как COP29, так и динамичность азербайджанского общества.
Сахиба Гафарова подчеркнула необходимость развития сотрудничества между парламентами. В этой связи была отмечена важность взаимных визитов парламентских делегаций.
Следующую свою встречу в ходе официального визита в Испанию спикер Милли Меджлиса провела со спикером Конгресса депутатов страны Франсиной Арменгол.
Франсина Арменгол сказала, что визит спикера Милли Меджлиса внесет свой вклад в дальнейшее расширение связей между парламентами Азербайджана и Испании. Она выразила благодарность за организацию и проведение в Азербайджане COP29 на высоком уровне. Как отметила спикер Конгресса депутатов, вызывает удовлетворение нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Испанией.
Сахиба Гафарова поделилась своими мыслями о текущем положении во взаимоотношениях и об их последующем развитии. Она указала на существующие хорошие перспективы их развития. Как сообщила спикер Милли Меджлиса, Азербайджан ныне занят реализацией важных энергетических проектов. В настоящее время Азербайджан является надежным поставщиком энергоресурсов в страны Европы. Участие же испанской компании в TAP – один из примеров двустороннего плодотворного сотрудничества.
Далее в беседе спикер Милли Меджлиса довела до сведения Арменгол то, что деятельность в рамках Срединного коридора может стать одним из ключевых направлений азербайджано-испанского сотрудничества.
На встрече говорилось и о ситуации на Южном Кавказе. Сахиба Гафарова обстоятельно рассказала о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, истории былого конфликта двух стран, восстановлении Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, а также о проводимых на освобожденных от оккупации территориях восстановительных и созидательных работах.