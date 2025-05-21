Плодотворный визит Сахибы Гафаровой в Испанию

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, первую встречу в рамках своего визита спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела со спикером Сената этой страны Педро Ролланом.

Педро Роллан заявил о заинтересованности испанской стороны в дальнейшем расширении отношений между Азербайджаном и Испанией. Он отметил, что придает большое значение расширению связей между парламентами и готов поддержать сотрудничество между правительствами. Спикер Сената высоко оценил показатели экономического роста Азербайджана, отметив поддержку деятельности испанских компаний в Азербайджане.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, говорила об успешном развитии сотрудничества Азербайджана и Испании во многих сферах, подметила наличие прекрасных возможностей для расширения взаимодействия и в иных областях. Упомянув наблюдающуюся в последнее время положительную динамику прогресса политических связей, она напомнила приезд в Баку на COP29 главы правительства Испании Педро Санчеса, его встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и достигнутые на этой встрече договоренности касаемо продвижения отношений.

Педро Роллан заметил, что и члены Сената посетили Азербайджан с целью участия в COP29, и что в ходе той поездки сенаторы наблюдали как прекрасную организацию Азербайджаном такого значимого международного мероприятия, как COP29, так и динамичность азербайджанского общества.

Сахиба Гафарова подчеркнула необходимость развития сотрудничества между парламентами. В этой связи была отмечена важность взаимных визитов парламентских делегаций.