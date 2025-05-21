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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Переговоры зашли в тупик. Израиль отозвал делегацию из Дохи

10:59 627

Израиль решил отозвать свою делегацию из Дохи, где велись переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Дохе останутся переговорщики технического уровня.

«Израиль согласен на американское предложение по возвращению заложников, основанное на плане спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Это предложение недавно было передано представителям ХАМАС через посредников, но они по-прежнему упорствуют в своем отказе»,— добавили в канцелярии.

Напомним, что Уиткофф предложил освободить десять живых заложников и вернуть16 мертвых в обмен на прекращение огня сроком на 45–60 дней.

17 мая в Дохе начался новый раунд переговоров между ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа, однако, по данным источников, переговоры зашли в тупик. ХАМАС ранее обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке «ввести в заблуждение мировое сообщество», создавая видимость участия в переговорах.

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