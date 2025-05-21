Минздрав о запрете на импорт жизненно важного препарата в Азербайджан

Центр аналитической экспертизы при Минздраве прокомментировал информацию о том, что в последнее время ввел запрет на импорт жизненно важного кардиологического препарата «Варфарин» STADA в Азербайджан.

В Центре заявили, что Минздрав и его структуры «не занимаются импортом лекарств — этим занимаются частные компании».

«Что касается Варфарина, утверждения о запрете его импорта безосновательны. Обращение ООО «Стада Азербайджан» от 11 февраля было рассмотрено ЦАЭ, и в марте компании был дан подробный ответ, объясняющий отказ в разрешении на импорт партии препарата со сроком годности 5 лет.

Согласно пункту 9-1.16.2 Закона Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах», импорт лекарств запрещён, если они не включены в государственный реестр или срок действия их регистрации истёк до получения разрешения на импорт (за исключением случаев, связанных с регистрацией, выставками или лечением редких заболеваний).

Срок действия предыдущего регистрационного удостоверения Варфарина Стада (2,5 мг, №250) истёк 01.10.2024. В рамках текущей перерегистрации экспертное заключение №27561/24 от 03.03.2025 установило срок годности препарата в 3 года. В связи с этим импорт партий препарата со сроком годности 5 лет, произведённых по старому удостоверению, признан нецелесообразным.

При этом 7 апреля 2025 Варфарин Стада получил новое регистрационное удостоверение №25-00442 со сроком годности 3 года. Теперь препарат с таким сроком годности может импортироваться без ограничений», - говорится в заявлении.