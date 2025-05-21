Новый президент Румынии не отправит войска в Украину

Новый президент Румынии Никушор Дан высказался против отправки румынских военнослужащих в составе миротворческого контингента в Украину. Об этом политик заявил в интервью изданию Politico, отвечая на соответствующий вопрос.

«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии — да, — сказал политик. — Быть частью армий, гарантирующих мир в Украине, — нет».

Он пояснил, что считает отправку воинского контингента «не очень уместной» по причине «напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией».

Президент Румынии поддерживает позицию ЕС по Украине и считает, что «все должно решаться и согласовываться с самими украинцами». Никушор Дан скептически настроен по отношению к переговорному процессу между президентами США и России, в частности, условия Владимира Путина политик называет нереалистичными и не ждет скорого наступления мира в регионе.

Политик добавил, то хочет сохранить партнерство с США, но также поддерживает усилия ЕС по укреплению европейской безопасности.