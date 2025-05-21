Эрдоган возвращает потерянные голоса

Решение Рабочей партии Курдистана (РПК) о самороспуске после 41 года существования не могло не повлиять на внутреннюю политику Турции. В Анкаре заявили, что это — важный шаг на пути к достижению цели «Турция без террора», озвученной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Теперь в стране с интересом ожидают, как новый этап скажется на настроениях турецкого избирателя. Впервые после заявления РПК о самороспуске и сдаче оружия известная исследовательская компания Asal предприняла попытку проанализировать общественные настроения. В рамках опроса, проведённого в 26 провинциях Турции, респондентам был задан один-единственный вопрос: «Если бы выборы состоялись в это воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?»

Результаты показывают, что избиратели продолжают концентрироваться вокруг крупных политических сил, в то время как малые партии постепенно теряют влияние и растворяются. Легендарная фраза покойного Сулеймана Демиреля, сказанная ещё в 1990-х годах — «Не бывает власти, которую не опрокинет пустой котёл», — остаётся актуальной и сегодня. Тем не менее практика показывает: для турецкого избирателя, десятилетиями наблюдавшего борьбу с терроризмом, вопросы национальной безопасности часто перевешивали экономические трудности. Хорошей иллюстрацией этого служит успех правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которая в последние годы стабильно побеждала на выборах, акцентируя внимание именно на теме национальной безопасности. Последний опрос компании Asal — убедительное тому подтверждение.

Согласно результатам исследования, ПСР, которая после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в марте потеряла часть поддержки, сумела вернуть утраченные позиции и вновь заняла первое место, получив 33,5 процента голосов. По мнению экспертов, рост рейтинга напрямую связан с участием властей в решении РПК о сдаче оружия. Среди других бенефициаров решения РПК о самороспуске — Демократическая партия народов (Dem Parti), известная как партия курдского электората, активно участвовавшая в процессе разоружения РПК, которая получила 9,1 процента голосов, а также Партия националистического движения (МНР) под руководством Девлета Бахчели, инициировавшая этот процесс в 2024 году и набравшая 8,6 процента. Согласно тому же исследованию, Республиканская народная партия (CHP), которая после победы на муниципальных выборах 2024 года впервые за 45 лет вышла в лидеры, сейчас занимает второе место с 32,4 процента голосов. Политические комментаторы отмечают, что главной проблемой CHP остаётся неспособность удерживать политическое преимущество, которое принесло ей временное лидерство.

На муниципальных выборах 2024 года экономические трудности, которые испытывала Турция, привели ПСР к первому поражению в своей истории, а CHP — к статусу ведущей партии страны. Однако это преимущество оказалось недолговечным и продлилось всего три месяца. К концу 2024 года, на фоне свержения режима Башара Асада в Сирии при активной поддержке Анкары, позиции ПСР заметно укрепились. В то же время лидер CHP Озгюр Озель призывал к переговорам с Асадом, что вызвало резкую критику и обвинения в недальновидности со стороны кемалистского руководства. Несмотря на то что арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу и последовавшие за ним акции протеста на короткое время вернули CHP лидерство в марте, удержать позиции партия не сумела. По мнению аналитиков, причины кроются не только в геополитических изменениях и действиях властей, но и в том, что политическое будущее партии оказалось чрезмерно привязано к судьбе самого Имамоглу.