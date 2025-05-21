Китай встал на сторону России

Китай выразил протест в связи с 17-м пакетом санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

«Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи с необоснованными санкциями европейской стороны в отношении китайских предприятий», — сказала дипломат.

20 мая Совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы Россия захотела мира.