Рубио вырвали из контекста. А Трамп и Брюссель играют в одно касание

Европейский союз официально согласился снять все санкции с Сирии после аналогичного решения американского президента Дональда Трампа. Позитив этого события был несколько скомкан широко распространившимся масс-медиа заявлением Марка Рубио о том, что «США не исключают сценария падения временного правительства Сирии в ближайшие недели – тогда страна погрузится в масштабную гражданскую войну». Часть комментаторов тут же принялась строить различные версии и делать пессимистические прогнозы.

К счастью, все оказалось куда как проще, просто слова американского государственного секретаря оказались грубо вырваны из контекста. Марк Рубио не предсказывал неизбежную гражданскую войну в Сирии в ближайшее время, а лишь предупредил, что без международного участия и помощи в восстановлении страна может скатиться к внутреннему конфликту. Подчеркнув при этом, что дальнейшее участие США в возрождении Сирии и ослабление в отношении нее санкций предлагают другой сценарий развития страны. Иными словами, раздуть из мухи слона в падкой до сенсаций прессе в очередной раз не получилось, эта пресловутая муха сдохла еще на стадии личинки, в очередной раз подчеркнув специфику современных реалий: проблема не в том, что люди верят в фейковые новости – проблема в том, что они нынче вообще не знают, чему верить. Ну, конечно, если не являются читателями haqqin.az, уж простите мне эту рекламную мини-паузу. Трамп, а затем и Брюссель впервые за длительное время сделали что-то конкретно полезное: объявили о снятии основных санкций с Сирии, некоторые из которых введены аж с 1979 года. Предполагается, что будут сняты ограничения, изолировавшие сирийские банки от глобальной финансовой системы, а также будут разморожены активы Центрального банка Сирии, сняты вторичные санкции, касавшиеся торговых отношений с Дамаском.

Кстати, вместе с этим сразу же готовится новый европейский антисирийский санкционный пакет, но сугубо индивидуальный, в отношении лиц, причастных к разжиганию межэтнической розни, что является вполне взвешенным и продуманным решением. Поскольку новое сирийское руководство, конечно, молодцы, а аш-Шараа, по мнению Трампа, так и вообще красавчик и «человек с нестандартной биографией» - санкционный «кнут» убирать далеко на полку в Европе не спешат, что вполне логично и обоснованно. Теперь к главному: когда Сирия вернется к нормальной жизни, потому как от этого вопроса зависит и то, насколько рецидив гражданской войны и экстремизма окажется невозможен. Сначала немного сухих, но весьма показательных цифр. Местная валюта, сирийский фунт, иногда, кстати, ее еще называют сирийская лира, давно пробила дно обесценивания. В начале гражданской войны, в 2011 году, за один доллар давали примерно 47 сирийских фунтов. Сейчас от 13 до 15 тысяч, что является самым точным диагнозом реального состояния и экономики, и положения домохозяйств.