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Алиев выступил на заседании Совета глав государств ОТГ: подробности

фото; обновлено 13:36
13:36 1946

В этом году Азербайджан примет у себя официальный саммит Организации тюркских государств, и я приглашаю вас в Азербайджан для участия в нем. Азербайджан в целом вложил более 20 миллиардов долларов в государства - члены организации. Ожидается, что в этом году Тюркский инвестиционный фонд официально начнет свою деятельность.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

Глава государства отметил, что сотрудничество Азербайджана «с тюркскими государствами в сфере транспорта укрепляется. В последние годы в Азербайджане были осуществлены значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру – автомобильные дороги, железнодорожные линии, морской порт, судостроительный завод и воздушный транспорт. В результате несмотря на отсутствие выхода к открытым морям, Азербайджан превратился в один из транспортно-логистических узлов Евразии».

«В 2024 году объем грузоперевозок из Турции и стран Центральной Азии через Азербайджан составил 11 миллионов тонн. Мы наладили новые форматы сотрудничества с соседними странами и создали совместные предприятия. В прошлом году благодаря инвестициям Азербайджана пропускная способность железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, являющейся частью Срединного коридора, была доведена до 5 миллионов тонн», - сказал президент Азербайджана.

По словам главы государства, «Азербайджан, который располагает более чем 50 торговыми судами в Каспийском море, оказывает важные транзитные услуги для тюркских государств. В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе строится 10 новых судов. Пропускная способность Международного морского торгового порта Алят возрастет с 15 до 25 миллионов тонн».

Ильхам Алиев во время своего выступления отметил, что в Азербайджане «в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый аэропорт»: «Три из девяти международных аэропортов расположены на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Кроме того, строится грузовой терминал пропускной способностью 1,5 миллиона тонн».

Глава государства также отметил, что «на COP29 Азербайджану удалось навести мост между Глобальным Севером и Глобальным Югом. В Баку были приняты серьезные решения по глобальной климатической повестке. Главным достижением стало соглашение по новой финансовой цели – увеличению финансовой поддержки развивающихся стран со 100 миллиардов до 300 миллиардов долларов. Более того, согласованы стандарты единого углеродного рынка, которые не удавалось достичь в течение последних десяти лет. Обеспечена полноценная работа Фонда для возмещения потерь и ущерба. COP29 ознаменовался выдающимися достижениями, и вошел в историю как «Бакинский прорыв». Президент Алиев напомнил, что в ходе COP29 главы государств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Это соглашение открывает широкие возможности для экспорта производимой в наших странах зеленой энергии на мировые рынки через маршрут Каспийское море – Черное море».

* * * 12:30

В столице Венгрии Будапеште началось неформальное заседание Совета глав государств Организации тюркских государств, информирует официальный сайт главы государства.

В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретил главу азербайджанского государства.

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