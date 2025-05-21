Франция начнет следить за российскими танкерами

Французские Военно-морские силы (ВМС) впервые направили в Балтийское море 101-метровое разведывательное судно Dupuy de Lome, которое будет перехватывать радиосигналы, связанные с деятельностью России. Об этом узнало немецкое издание Kieler Nachrichten (KN), передает Bild.

Dupuy de Lome начал проводить разведку на Балтике, где разведки стран НАТО нуждаются в информации на фоне российской активности, в прошлую пятницу, 16 мая. Издание охарактеризовало миссию судна как секретную, официальных данных о ней пока нет. Сообщается, что недалеко от острова Фемарн у побережья Дании французский корабль «столкнулся» с корветом «Стойкий» Балтфлота России, который при патрулировании шел в направлении пролива Скагеррак.

Dupuy de Lome, который может находиться в море до 30 дней без перерыва, был отправлен в Балтийское море по приказу французского Директората военной разведки (DRM). Дальность хода судна — 300 морских миль (около 11,6 тысячи км). Экипаж включает около ста человек — военных и гражданских специалистов.

Радиоэлектронное оборудование судна, согласно открытым данным, состоит из двух навигационных РЛС, станции спутниковых систем связи, оборудования для предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации РЛС, комплексов радио- и радиотехнической разведки. Корабельная аппаратура может перехватывать современные виды передач, в том числе сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам. Разведывательное судно, уточняет KN, ходит без опознавательного сигнала и номера борта.

Ранее российские радарные системы неоднократно «брали на прицел» французские морские патрульные самолеты, которые занимались разведкой в регионе. На одно из французских воздушных судов были нацелены системы наведения зенитных ракет С-400 из Калининграда.