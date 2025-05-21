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Казахстан все отрицает

13:00 1706

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин опроверг сообщения западных СМИ о том, что республика якобы помогает России обходить санкции, введенные США и Евросоюзом.

«Такого нет, — заявил он на брифинге в Мажилисе. — Риски, безусловно, существуют, но Казахстан придерживается санкционного режима и находится на хорошем счету у партнёров. Мы не хотим подводить ни своих производителей, ни свою страну».

Рахметуллин подчеркнул, что правительство внимательно отслеживает возможные риски и действует в рамках системы экспортного контроля. «Санкционные списки прорабатываются совместно с Министерством торговли и другими ведомствами. Мы следим за этим очень строго, зачастую даже во вред себе», — добавил он.

Между тем 20 мая Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 17 физических лиц, 58 компаний, а также 189 танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в обход установленных ограничений по цене — $60 за баррель.

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