Казахстан все отрицает

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин опроверг сообщения западных СМИ о том, что республика якобы помогает России обходить санкции, введенные США и Евросоюзом.

«Такого нет, — заявил он на брифинге в Мажилисе. — Риски, безусловно, существуют, но Казахстан придерживается санкционного режима и находится на хорошем счету у партнёров. Мы не хотим подводить ни своих производителей, ни свою страну».