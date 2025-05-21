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У Байдена выявили рак только на прошлой неделе

13:16 578

Офис бывшего президента США Джозефа Байдена опроверг слухи о том, что информация о его онкологическом заболевании якобы скрывалась.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам представителя Байдена Криса Мигера, рак простаты IV стадии был диагностирован только на прошлой неделе. До этого, согласно медицинским записям, последний анализ на ПСА Байден проходил в 2014 году.

Мигер не пояснил, почему в течение президентского срока Байден не проходил регулярных обследований. Некоторые медэксперты при этом отмечают, что рутинный скрининг на ПСА не всегда рекомендован мужчинам старше 70 лет. Однако в случае с Байденом, которому сейчас 82, болезнь уже распространилась на кости, и диагноз поставлен на поздней стадии.

Воскресное заявление офиса подтвердило, что у экс-президента диагностирован один из самых агрессивных типов заболевания — рак с Глисон-оценкой 9 (группа 5). Хотя заболевание неизлечимо, врачи планируют контролировать его с помощью гормональной терапии.

Бывший советник Байдена, онколог Эзекиэль Эмануэль заявил, что здоровье президента должен оценивать независимый врачебный комитет, а не назначенные политические фигуры. По его словам, в условиях такой должности система медицинского наблюдения должна быть более строгой и транспарентной.

Напомним, 18 мая стало известно о диагнозе. На прошлой неделе Байден прошел обследование после ухудшения симптомов, и врачи выявили опухоль предстательной железы, уже распространившуюся на костную ткань.

Несмотря на агрессивность заболевания, по данным специалистов, опухоль пока остаётся чувствительной к гормональной терапии, что даёт шанс на эффективное сдерживание болезни.

Президент США Дональд Трамп в своем посте пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

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