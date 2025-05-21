Небо над Москвой закрыто: атака дронов парализовала аэропорты

Московские аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимают рейсы. Как сообщает Росавиация, ограничения введены из соображений безопасности на фоне попытки атаки беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, силами ПВО Минобороны была отражена атака трех беспилотников, летевших в сторону столицы. Один из них был замечен в небе над Видновским районом. На местах падения обломков работают экстренные службы. В аэропорту Шереметьево также был активирован специальный план «Ковер», который предполагает запрет на взлет и посадку воздушных судов в условиях угрозы. Аналогичные меры действуют и в Домодедово и Жуковском.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что в районе работают системы противовоздушной обороны. Она призвала граждан не публиковать фото и видео работы ПВО, так как это может быть опасно и навредить безопасности. Местные жители сообщают о серии взрывов, однако официальных данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Ограничения на полеты ранее в этот день также были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы. Кроме того, угроза атаки БПЛА объявлена в Елецком районе Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов рекомендовал жителям оставаться дома, не подходить к окнам и при необходимости укрываться в безопасных местах до особого распоряжения.

*** 14:12 В московских аэропортах Домодедово и Жуковский ограничили полеты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения уже действуют в аэропортах Иваново, Владимира и Калуги. Их ввели незадолго до полудня.

* * * 13:20 В регионах Центральной России, включая Москву и Подмосковье, 21 мая фиксируется масштабный сбой в работе мобильного интернета. Проблемы, согласно данным мониторинговых сервисов Downdetector и «Сбой.рф», наблюдаются у всех основных операторов связи — МТС, Т2, «Мегафона», «Билайна».