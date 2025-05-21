Небо над Москвой закрыто: атака дронов парализовала аэропорты

Московские аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» временно не принимают рейсы.
Как сообщает Росавиация, ограничения введены из соображений безопасности на фоне попытки атаки беспилотников.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, силами ПВО Минобороны была отражена атака трех беспилотников, летевших в сторону столицы. Один из них был замечен в небе над Видновским районом. На местах падения обломков работают экстренные службы.
В аэропорту Шереметьево также был активирован специальный план «Ковер», который предполагает запрет на взлет и посадку воздушных судов в условиях угрозы. Аналогичные меры действуют и в Домодедово и Жуковском.
May 21, 2025
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что в районе работают системы противовоздушной обороны. Она призвала граждан не публиковать фото и видео работы ПВО, так как это может быть опасно и навредить безопасности.
Местные жители сообщают о серии взрывов, однако официальных данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Ограничения на полеты ранее в этот день также были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.
Кроме того, угроза атаки БПЛА объявлена в Елецком районе Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов рекомендовал жителям оставаться дома, не подходить к окнам и при необходимости укрываться в безопасных местах до особого распоряжения.
*** 14:12
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский ограничили полеты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения уже действуют в аэропортах Иваново, Владимира и Калуги. Их ввели незадолго до полудня.
* * * 13:20
В регионах Центральной России, включая Москву и Подмосковье, 21 мая фиксируется масштабный сбой в работе мобильного интернета. Проблемы, согласно данным мониторинговых сервисов Downdetector и «Сбой.рф», наблюдаются у всех основных операторов связи — МТС, Т2, «Мегафона», «Билайна».
О перебоях с доступом в интернет сообщили жители Владимирской, Тульской, Саранской, Архангельской, Мурманской и Липецкой областей, Краснодарского края и подмосковных Клина, Королева, Щелкова и Балашихи. В Московской области доступ в интернет отсутствует еще с ночи, уточняет «Осторожно, Москва».
Пользователи всех основных операторов жалуются на отсутствие мобильного интернета и возможности совершить звонки. В «Билайне» подтвердили проблемы со связью в Московской области и заявили о «не зависящих от оператора» причинах. «Мегафон» также допустил сложности «по внешним причинам».
Проблемы с доступом также возникли у мессенджера Telegram, YouTube, Instagram и TikTok. Mash со ссылкой на данные мониторинга пишет, что сбои затронули сервис «Госключ», систему «Контур» и игровую платформу Steam.
Утром стало известно, что мобильный интернет отключили в Липецкой области из-за атаки дронов ВСУ. «Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен. Важно: стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме», — сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он попросил отнестись к ограничениям с пониманием.
Кроме того, в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги ввели ограничения на полеты, сообщает пресс-служба Росавиации.