Крупная операция в Турции: сотни задержанных

Турецкие правоохранительные органы задержали 298 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство», сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«За последние две недели в 47 провинциях Турции в рамках операции против ИГИЛ были задержаны 298 подозреваемых в участии в деятельности террористической группировки», — написал Ерликая в социальной сети X.

По его словам, операция проводилась в ряде регионов, включая Стамбул и Анталью.

В ходе обысков конфисковано незарегистрированное оружие и документы, относящиеся к структурам группировки.