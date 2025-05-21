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Крупная операция в Турции: сотни задержанных

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13:31 1021

Турецкие правоохранительные органы задержали 298 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство», сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«За последние две недели в 47 провинциях Турции в рамках операции против ИГИЛ были задержаны 298 подозреваемых в участии в деятельности террористической группировки», — написал Ерликая в социальной сети X.

По его словам, операция проводилась в ряде регионов, включая Стамбул и Анталью.

В ходе обысков конфисковано незарегистрированное оружие и документы, относящиеся к структурам группировки.

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