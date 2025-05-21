Крупная операция в Турции: сотни задержанных

Турецкие правоохранительные органы задержали 298 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство», сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«За последние две недели в 47 провинциях Турции в рамках операции против ИГИЛ были задержаны 298 подозреваемых в участии в деятельности террористической группировки», — написал Ерликая в социальной сети X.
По его словам, операция проводилась в ряде регионов, включая Стамбул и Анталью.
В ходе обысков конфисковано незарегистрированное оружие и документы, относящиеся к структурам группировки.
“DEAŞ Terör Örgütü Mensubu 298 Şüpheliyi Yakaladık.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 21, 2025
47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 298 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı❗
❌EMNİYET:
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı,… pic.twitter.com/15cFFqD9MI