Путин не возразил на призыв захватить Сумы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципалитетов Курской области прокомментировал с иронией призыв к захвату украинского города Сумы, прозвучавший от одного из местных чиновников.

Поводом для реакции стала реплика главы Глушковского района Павла Золотарева, который заявил: «Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим».

В ответ Путин с усмешкой обратился к врио губернатора региона Александру Хинштейну: «Поэтому Александра Евсеевича и выбрали — он тоже так хочет — все побольше».

Золотарев также поблагодарил президента за назначение «пробивного» руководителя области. Путин в свою очередь подчеркнул, что Хинштейн «деньги выбивает».

Прямого опровержения или осуждения прозвучавшего призыва от президента не последовало.