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В Испании застрелили экс-советника Януковича

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13:40 1573

Бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича — Андрей Портнов — был застрелен недалеко от Мадрида, в городе Посуэло-де-Аларкон, сообщает Cadena SER.

По данным испанской радиостанции, Портнов получил пять огнестрельных ранений: четыре — в грудь и одно — в голову. Инцидент произошел рядом со входом в местную школу. Как уточняет издание ABC, нападавший скрылся с места преступления, полиция разыскивает его.

Источники Cadena SER сообщают, что киллер поджидал Портнова на мотоцикле. Как только Портнов подъехал, нападавший открыл огонь и затем скрылся.

Андрей Портнов в прошлом входил в ближайшее окружение Януковича и был включен в санкционный список ЕС по обвинениям в нецелевом использовании государственных средств и нарушении прав человека. Позже он был оправдан, но украинские спецслужбы продолжили расследование по поводу его возможных связей с Россией.

Портнов также известен как депутат Верховной Рады, куда он прошел по спискам Блока Юлии Тимошенко в 2006 году.

Расследование убийства продолжается. Мотивы преступления официально пока не названы.

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