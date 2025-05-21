Кремль о меморандуме по мирному договору с Украиной

Работа по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной идет динамично, никто не заинтересован в затягивании процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать», - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что большая часть работы над меморандумом ведется в закрытом режиме.

Песков также отметил, что Россия традиционно приветствует усилия всех стран, которые хотят помочь урегулированию войны между Украиной и Россией, в том числе и желающего предоставить площадку для переговоров Ватикана. «Мы, разумеется, традиционно приветствуем готовность и усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию», - отметил представитель Кремля.

По его словам, Ватикан пока не выдвигал никаких конкретных предложений. «Решение о месте продолжения переговоров с Украиной не принималось», - сказал он.

Песков коснулся и вопроса обмена военнопленными. «Россия работает над исполнением достигнутой в Стамбуле договоренности об обмене военнопленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу», - заявил он.