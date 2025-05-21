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Помешает ли закон азербайджанцам жениться на родственниках?

14:14 725

В Азербайджане участились случаи заключения браков между близкими родственниками на фоне принятия закона, который должен запретить такие союзы. Об этом сообщил глава отдела социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев на заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, где обсуждался отчёт Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей за 2024 год.

По словам чиновника, с момента одобрения закона многие поспешили зарегистрировать родственные браки, пока запрет не вступил в силу. Велиев отметил, что подобные факты говорят об отсутствии готовности общества к переменам: «Люди торопятся оформить то, что через несколько месяцев станет незаконным. Это сигнал — не все приняли эти изменения внутренне».

Закон, запрещающий родственные браки, вступит в силу только лишь с 1 июля 2025 года.

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