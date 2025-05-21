У Али Асадова президент федерации мини-футбола

На встрече была отмечена значимость проводимого в Баку с 21 мая по 1 июня чемпионата мира по мини-футболу.

Было особо отмечено, что Азербайджан успешно проводит международные спортивные мероприятия, и выражена уверенность в том, что чемпионат мира по мини-футболу пройдет на высоком уровне.

В ходе встречи были одобрены меры, направленные на развитие и популяризацию мини-футбола в Азербайджане, а также обсуждались вопросы сотрудничества в этой сфере.