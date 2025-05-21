Израиль теряет поддержку союзников

Он отмечает, что ужесточение характера боевых действий со стороны Израиля в последнюю неделю достигает того уровня, на котором традиционные партнеры страны не могут позволить себе игнорировать положение мирного населения палестинского анклава. Важным сигналом, по его мнению, стало совместное заявление Великобритании, Франции и Канады, в котором эти страны требуют от израильского руководства прекратить боевые действия и грозят последствиями. Параллельно Великобритания уже остановила переговоры об установлении режима свободной торговли с Израилем. Также, по словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, Евросоюз начнет процедуру пересмотра своего торгового соглашения с еврейским государством.

Израиль активно теряет поддержку своих союзников в лице западных стран на фоне решения об усилении военной операции в секторе Газа и рискует попасть в изоляцию из-за политики собственного руководства. Так полагает обозреватель газеты The Washington Post (WP) Ишан Тарур.

В Белом доме, считает обозреватель WP, также теряют терпение в отношении правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как указывает Тарур, президент США Дональд Трамп «разочаровывается» в израильском руководстве, которое препятствует установлению скорейшего мира в Газе, входящего в политические интересы американского лидера.

Обозреватель The Washington Post отмечает, что на этом фоне среди властей еврейского государства растет страх оказаться в изоляции. Усиливающееся давление уже вынуждает Нетаньяху идти на определенные уступки. В частности, с ним связано решение о возобновлении поставок в Газу базовой гуманитарной помощи. Премьеру приходится усиливать давление на ультраправых партнеров по правящей коалиции, призывающих к более жестким действиям в отношении палестинцев, считает Тарур. При этом представители израильской оппозиции также отмечают, что Израиль может впервые за десятилетия оказаться в изоляции.

18 мая Израиль объявил о начале расширенных боевых действий в северных и южных районах Газы в рамках новой широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». К участию в ней привлечены сразу пять дивизий израильской армии. Нетаньяху заявил, что цель операции - окончательный разгром ХАМАС и установление контроля над всей территорией анклава.